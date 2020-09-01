تعثر مفاوضات مانشستر سيتي مع نابولي بشأن كوليبالي

أفادت تقارير صحفية، أن مفاوضات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لضم السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي توقفت في الأيام الأخيرة.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن نادي مانشستر سيتي عرض 70 مليون يورو على

نادي نابولي مقابل التخلي عن كاليدو كوليبالي.

وأضافت الصحيفة أن نابولي يرى أن هذا المبلغ غير كاف بالنسبة لهم ويريد الحصول على مبلغ أعلى مقابل

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التخلي عن المدافع السنغالي.

وأشارت إلى، نابولي يريد الحصول على 80 مليون يورو على الأقل مقابل التخلي عن كوليبالي هذا الصيف.

ومن المتوقع أن يجتمع وكيل اللاعب مع ممثلي مانشستر سيتي خلال الأيام المقبلة لحسم مصير الصفقة.

وشارك كوليبالي في 34 مباراة مع نابولي هذا الموسم.