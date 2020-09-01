الصيد يفتتح ملعب لكرة القدم ببورسعيد

افتتحت ادارة نادي الصيد ملعب كرة القدم بفرع النادي ببورسعيد بعد تطويره تطويراً شاملاً. كما قام مجلس الإدارة بافتتاح كافيتريا النادى التي تم تجهيزها على أعلي مستوى بحضور الدكتور محمد زرومبة مدير فرع بورسعيد وأعضاء لجنة بورسعيد وأعضاء اللجان الإجتماعية بالفرع. بحضور الدكتور محمد زرومبة مدير فرع بورسعيد وأعضاء لجنة بورسعيد وأعضاء اللجان الإجتماعية بالفرع. حضر الافتتاح عضوا مجلس إدارة نادي الصيد محمد العقدة ومحمد شرف والدكتور محمد الدباح المدير التنفيذي. نادي الصيد محمد العقدة ومحمد شرف والدكتور محمد الدباح المدير التنفيذي. كان صيد الدقي تحت 19 سنة آنسات للكرة الطائرة قد فاز اليوم على الأهلى بملعبه ، بعد مباراة ماراثونية 3-2 وتوج بلقب بطولة الجمهورية.

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