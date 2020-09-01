صفقات يوفنتوس | من هو آرثر ميلو؟ مميزات وعيوب الصفقة

تعاقد البطل القياسي للدوري الايطالي “يوفنتوس” مع لاعب الوسط الدولي البرازيلي الشاب “آرثر ميلو” في الميركاتو الصيفي 2020 بمبلغ فاق الـ 70 مليون يورو ضمن صفقة تبادلية مع برشلونة، أسفرت عن انتقال البوسني “ميراليم بيانيتش” في الاتجاه المعاكس نظير 60 مليون يورو.

انضمام آرثر ميلو إلى يوفنتوس جاء بناءً على رغبة مُلحمة من المدرب الإيطالي “ماوريتسيو ساري” قبل أسابيع قليلة من الإطاحة به من على كرسي الإدارة الفنية للسيدة العجوز بعد توديع ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أولمبيك ليون الفرنسي.

أراد ماوريسيو ساري ضبط إيقاع وسط الملعب المتأثر بتدني مستوى بيانيتش ورامسي وسامي خضيرة وبليز ماتويدي، لكن إدارة يوفنتوس قررت الإطاحة بصاحب الـ 63 عامًا قبل انضمام ميلو للتدريبات، لتقع مهمة انخراطه مع زملائه الجدد على عاتق المدرب الجديد “أندريا بيرلو“.

كشافو برشلونة راقبوا ميلو لسنوات في الدوري البرازيلي قبل أن يكون ضمن صفقات برشلونة في صيف 2018 من جريميو البرازيلي بمبلغ 31 مليون يورو.

وتوّسم عشاق برشلونة خيرًا في ميلو، إثر التقارير المتناثرة في كل مكان بالصحافة المحسوبة على النادي الكتالوني حول قدرته على خلافة الأسطورة “تشافي هيرنانديز“.

من هو آرثر ميلو؟

آرثر ميلو هو لاعب برازيلي ولد عام 1996 في مدينة جويانيا البرازيلية، يُفضل اللعب بالقدم اليمنى ويُفضل أداء دور لاعب الوسط الإرتكاز، بدأ مسيرته الكروية مع نادي جريميو عام 2015، وظل معه 3 أعوام حتى انتقل لصفوف برشلونة ليمثله في 48 مباراة بالدوري الاسباني بموسمين، وفي صيف 2020 قرر الرحيل إلى يوفنتوس الايطالي.

بدأ مسيرته مع منتخب البرازيل الأول لمدة 31 دقيقة في لقاء ودي يوم 7 سبتمبر 2018 أمام الولايات المتحدة الأميركية، وساهم في تتويج السامبا بلقب كوبا أميركا 2019 بعد مشاركته في 4 مباريات كأساسي دون أن يستبدل في أي مباراة.

وارتأت إدارة برشلونة أن مبادلة ميلو ببيانيتش من يوفنتوس، مع تحصيل مبلغ 12 مليون يورو -نظرًا لفارق العمر- بمثابة صفقة اقتصادية لإنعاش خزينة النادي في المقام الأول، ثم التخلص من لاعب لا يجدي نفعًا.

على الورق تعاقد برشلونة مع بيانيتش بمبلغ 60 مليون يورو، ودفع يوفنتوس من أجل ميلو 72 مليون، فيما يمكن اعتبارها مبادلة مع دفع مبلغ مالي، هكذا تبدو أوضح.

ما هي مميزات آرثر ميلو؟

مميزات ميلو قد تتعدد عن سلبياته، لكن المشكلة الحقيقية في التوقيت، أنه انتقل إلى برشلونة في التوقيت الخاطيء ومع المدرب الخاطيء، قد يصلح بيرلو هذه الجزئية.

يتميز اللاعب بدقة تمريرات لا مثيل لها وأظهرت أرقامه في الموسم الأخير مع جريميو قبل الانتقال إلى برشلونة، أنه الرقم 1 في التمريرات الصحيحة بالدوري البرازيلي بواقع 98%.

كما يتمتع برؤية ثاقبة في التمرير القطري والطولي للمهاجمين، الأمر الذي كان يجيده بيانيتش مع يوفنتوس وسيداوم عليه ميلو. مدربه بيرلو كان أحد أساتذة التمرير المتقن في العالم.

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ماهي عيوب آرثر ميلو؟

أبرز عيوب ميلو تتمثل في شح منتوجه البدني ووقوعه تحت طائلة الإجهاد سريعًا، فيما يبدو أنه معضلة في جسد اللاعب نفسه وليس في الإحماءات والتداريب البدنية.

حياء اللاعب أمام منطقة الجزاء نقطة سوداء قد تعيبه في كثير من الأحيان، فمعدل تسديداته ضعيف للغاية، ودخوله إلى مناطق جزاء الخصوم قد تبدو شحيحة.

ورغم أنه لاعب وسط مركزي -ليس متوسط ميدان دفاعي- فإنه يميل إلى التمركز في أماكن بعيدة عن مناطق الجزاء، مقارنة بلاعبين في مثل موقعه كمودريتش وباريخو ودي بروينه.

تعرضت مثيرة آرثر ميلو للعديد من التقلبات خلال فترته مع برشلونة بسبب الإصابات تارة والاستبعاد غير الفني، والمردود المتردي في أرضية الميدان تارة أخرى، ما عجّل بذهابه وكما وفد رحل دون ترك بصمة مؤثرة.

تكمن المشكلة الحقيقة لميلو مع برشلونة في التكيف مع منظومة لعب الفريق، وكان أحد مواطن الضعف في بعض اللقاءات، كتقاعسه في الواجبات الدفاعية مثلًا.

تغاير بيئتي الدوريين البرازيلي والإسباني أظهرت فارق الجودة لدى ميلو بالفعل، وقدّم مردودًا غير الذي قدّمه مع جريميو الذي معه كان أحد أفضل لاعبي الدوري.

نقطة أخرى وهي الاحتفاظ المبالغ فيه بالكرة، تلك النقطة بالتحديد لاقى على إثرها الانتقادات، ويكأنه لا يجد من يمرر له أو يبدو مترددًا قبل التمرير في بعض الأحيان.

أخيرًا وكعادة اللاعبين البرازيليين المنتقلين من الحياة المتواضعة ببلدانهم إلى أضواء أوروبا، فإن ميلو لم يظهر الالتزام داخل وخارج الملعب.

أرقام آرثر ميلو

خلال موسمين بقميص برشلونة، لعب آرثر ميلو 72 مباراة فقط بجميع البطولات الممكنة من دوري إسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا، تمكن من تسجيل 4 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة، وتحصل على خمس بطاقات صفراء، دون أي يُطرد، وهو الشيء نفسه الذي حدث خلال مسيرته النظيفة مع جريميو.

على مستوى المنتخب البرازيلي لعب 20 مباراة دولية، بدأها في سبتمبر 2018 باستدعاء من المدرب تشيتشي وكانت مباراة ودية ضد الولايات المتحدة، لاحقًا شارك اللاعب في جميع مباريات البرازيل الودية أو الرسمية، فبدأ أساسيًا في كل مباريات بطولة كوبا أميركا 2019 وصنع هدفًا بالنهائي ضد بيرو.

وأتم مباراته الدولية مع منتخب البرازيل في نوفمبر 2019 أمام كوريا الجنوبية، واستبدل في الدقيقة 80، وانتهت المباراة بفوز راقصي السامبا 3-0.