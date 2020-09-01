بايرن ميونخ يعرض 11 مليون يورو للتعاقد مع مهاجم الانتر في الميركاتو الصيفي

ذكرت شبكة “سكاي سبورتس” اليوم الثلاثاء أن إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني قدّمت عرضًا للتعاقد مع إيفان بيريسيتش من الانتر الايطالي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقضى الدولي الكرواتي (31 عامًا) الموسم المنصرم بقميص بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة، ويهدف النادي لتحويل إعارته إلى عقد دائم.

وساهم إيفان بيريسيتش في تتويج بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم البائد، وخاض 10 مباريات مُسجلًا 3 أهداف ومقدمًا 3 تمريرات حاسمة.

على مستوى الدوري الألماني كان للجناح المخضرم نصيبًا في التدوين على 4 أهداف وصناعة 6 أخرى، وأجمالًا شارك في 22 مباراة بالبوندزليجا التي حصدها البايرن.

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كلفت استعارة بيريسيتش خزائن بايرن ميونيخ قرابة 5 ملايين يورو، بينما سيلقي النادي الألماني 11 مليون يورو على طاولة الانتر من أجل شراء بطاقته كاملة.

ويذهب تقرير من “ديلي ميل” البريطانية إلى أن الرئيس التنفيذي للإنتر، بيبي ماروتا، سيرفض العرض المقدّم وسيطالب بما يوازي 15 مليون يورو.

يذكر ان بيريسيتش قد خاض تجارب رائعة في البطولة الألمانية قبل تجربة بايرن ميونخ، فتقمص ألوان بوروسيا دورتموند من 2011 إلى 2013، ثم لعب لفائدة فولفسبورج من 2013 إلى 2015.

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