ميسي يغيب عن تدريبات برشلونة لليوم الثاني ووالده يجتمع برئيس النادي

غاب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الثلاثاء،عن حضور التدريبات التحضيرية للموسم المقبل في برشلونة، لليوم الثاني على التوالي، في وقت يحاول فيه والده التفاوض مع إدارة ناديه للرحيل بهدوء، بحسب ما أفادت صحف إسبانية.

ويأتي هذا، بعدما كان قد غاب ميسي (33 عاما)، الأحد، أيضا عن الفحص الطبي واختبار كورونا، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد في 12 سبتمبر المقبل.

وبعد أسبوع من إعلان رغبته في الرحيل، يزداد إصراره على الرحيل عن ملعب "كامب نو" وعدم خوض منافسات الدوري الإسباني الموسم المقبل.

ويعتبر اللاعب، المتوج بجائزة الكرة الذهبية ست مرات، ومحاموه أن مشاركته في التدريبات مع برشلونة، ستعارض فكرتهم أنه لم يعد ينتمي إلى النادي.

ويصر، ميسي، ومحامون على وجود بند في عقده يسمح له بالرحيل مجانا هذا الصيف وقد تم تفعيله الثلاثاء الماضي، عندما أرسل عبر البوروفاكس رسالة عن نيته بمغادرة النادي الكاتالوني.

لكن برشلونة يؤكد أن هذا البند كان يجب تفعيله، بحلول 10 يونيو، ولم يتم تمديده، على الرغم من إطالة الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أقيم نهائي دوري أبطال أوروبا في 23 أغسطس.

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وأعربت رابطة الدوري الإسباني في بيان لها عن توافقها مع الفريق الكاتالوني فيما يخص قضية لاعبه الأرجنتيني، واعتبرت أن "العقد ساري المفعول حاليا وفيه بند جزائي" تبلغ قيمته 700 مليون يورو وشدد على أن "لإنهاء التعاقد على اللاعب أن يدفع مبلغ هذا البند".

ويواجه قائد الفريق الذي سجل للنادي 634 هدفا وفاز معه بـ 34 لقبا، الآن، خطر التعرض لعقوبات إما بغرامة أو تخفيض راتبه إذا استمر غيابه.

وقالت صحيفة "موندو ديبوريتفو" الكتالونية، الثلاثاء، إن خورخي ميسي، والد اللاعب، في طريقه إلى برشلونة للاجتماع، الأربعاء، مع رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، بعد استقل طائرة من الأرجنتين في تمام الساعة الخامسة مساء الثلاثاء.

وأضافت الصحيفة أن والد ميسي يهدف من الاجتماع فتح طريق للمفاوضات مع النادي لرحيل نجله بالمجان من النادي، وعدم الوصول إلى المحاكم في ظل إصرار الطرفين على قانونية موقفهم، وفي ظل امتداد عقده حتى يونيو 2021.

ويبدو، مانشستر سيتي، الإنكليزي النادي الأوفر حظا للحصول على خدمات الأرجنتيني الذي يصل راتبه الأساسي وحده إلى 60 مليون يورو سنويا.

وأفادت تقارير صحفية بأن ميسي تحدث مع مواطنه، بيب غوارديولا، مدرب سيتي الذي أشرف عليه بين عامي 2008 و2012 وحقق معه لقبين في دوري الأبطال، إلا أن هناك أندية أخرى مهتمة به، على غرار باريس سان جرمان الفرنسي، ويوفنتوس، وإنتر الإيطاليين.

