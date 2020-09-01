رياضة | توتي يؤكد على عودته إلى روما

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر توتي يؤكد على عودته إلى روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أسطورة نادي روما الإيطالي، فرانشيسكو توتي، عن اعتقاده أنه سيعود "عاجلاً أم آجلاً" إلى نادي العاصمة الذي انتقلت ملكيته إلى رجل الأعمال الأمريكي دان فريدكين.

قال "الملك" توتي الذي دافع عن ألوان روما لمدة 24 عاماً، قبل أن يصبح مسؤولا في إدارته عام 2019، اليوم الثلاثاء، مع صحيفة لا ريبوبليكا المحلية: "أنا وروما سنلتقي مجدداً، لكنني لا أحدد اللحظة، خصوصاً وأنني لا أنتظر حدوث ذلك بالجلوس مكتوف الأيدي دون فعل أي شيء في بيتي".

واستقال توتي من منصبه مديراً لروما العام الماضي، بسبب خلاف مع المالك السابق للنادي الأمريكي جيمس بالوتا، ومع الإدارة التي انتقدها بإبعاده عن القرارات.

Advertisements

لكن بيع النادي هذا الصيف لفريدكين، يمكن أن يضع الأسس للمصالحة بين القائد السابق للنادي (43 عاماً)، الذي أصبح منذ ذلك الحين وكيلا للاعبين، وبين فريقه الأبدي.

واعتبر توتي أن دان فريدكين فهم بسرعة كبيرة شيئاً أساسياً قائلاً: "في روما يجب أن يكون المالك موجوداً جسدياً، الإعلان عن أن ابنه راين سيأتي للعيش هنا يسير في الاتجاه الصحيح، ارتكب بالوتا بعض الأخطاء لأنه كان يقرر على أساس المعلومات المنقولة".

وأضاف: "في الوقت الحالي لا يوجد أي اتصال مع الرؤساء الجدد، ومع ذلك أكد أسطورة روما أنه مستعد للذهاب لاحتساء فنجان قهوة معهم".