رياضة | تعادل الإعلاميين مع الدخان وديًا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعادل الإعلاميين مع الدخان وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق الإعلاميين، مع فريق الشرقية للدخان، بهدف لكل منهما، في المواجهة الودية التي أقيمت الثلاثاء، استعدادا لعودة النشاط الرياضي بالقسمين الثاني والثالث.

خرج الشوط الأول، بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني، تقدم محمد أشرف أوشا، للإعلاميين، وتعادل للدخان اللاعب محمد حسني.

وسبق للإعلاميين الفوز في المواجهة الودية الأولى، على فريق توشكى، بهدفين دون مقابل، ثم التعادل في المباراة السابقة مع بورتو السويس، بهدف لكل منهما، كما تغلب على

وحقق الإعلاميين، الفوز في خمسة مباريات، بينما تعادل في أربعة جولات، في حين تلقى ثماني هزائم، وسجل لاعبيه، 17 هدف، وإستقبل في مرماه 22 هدف.

ويستعد الفريق لخوض، خمسة مباريات في القسم الثاني، قبل ختام الموسم، الحالي، حيث يواجه، بترول أسيوط خارج ملعبه، ثم يستضيف الألومنيوم، وديروط، قبل أن يحل ضيفًا على الفيوم، ويختتم الإعلاميين الدور الثاني، بمواجهة نظيره فريق تليفونات بني سويف.