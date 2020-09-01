رياضة | الأهلي يكشف حقيقة تأجيل مباراة أمام الوداد بدوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة تأجيل مباراة أمام الوداد بدوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، عن عدم تلقي إدارة القلعة الحمراء، أى معلومات بخصوص تأجيل مباراتي نصف دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي يومي 26 سبتمبر و3 أكتوبر المقبلين.

تأجيل مباراة الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي

وأوضح المصدر أن الأهلي لا يعرف شيئا عن أنباء تأجيل مواجهتي الوداد واللتين تردد أنهما قد يتم تأجيلهما بسبب تفاقم إصابات فيروس "كورونا" في المغرب خلال الأيام الماضية.

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وتحدثت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة، عن إمكانية تأجيل مباريات نصف نهائى دوري ابطال افريقيا بسبب فيروس كورونا وتعرض عدد من لاعبي الوداد للإصابة بالوباء العالمي.

وفي سياق متصل، يواصل مسؤولو النادي الأهلي، التجهيز لمباراة الوداد يوم 26 سبتمبر بالمغرب من خلال الإتصالات المُستمرة مع السفارة المصرية في المغرب للترتيب بشأن عدة أمور خاصة بالمباراة المرتقبة، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.