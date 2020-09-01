رياضة | بالرغم من رفض فايلر.. الأهلي يجدد عقد أزارو لمدة موسمين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بالرغم من رفض فايلر.. الأهلي يجدد عقد أزارو لمدة موسمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسؤولو النادي الأهلي، من إعلان تمديد عقد المغربي وليد أزارو لاعب الفريق الكروي الاول بالقلعة الحمراء رغم تحفظ السويسري فايلر المدير الفني للفريق وعدم قناعته بمستوى الدولي.

تحدثت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، عن توصية لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، بتمديد عقد اللاعب المغربي وليد أزارو بعد تألقه في الدوري السعودي.



وأكدت المصادر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، لها دور اكبر في تمديد عقد اللاعب في حالة الإتفاق على التفاصيل المالية فور عودته من المغرب.

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الجدير بالذكر أن المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد رفض عودة النجم المغربي وليد أزارو إلى صفوف القلعة الحمراء، لأسباب فنية.