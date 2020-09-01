رياضة | لفتة إنسانية من راشفورد لمكافحة فقر الأطفال في بريطانيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لفتة إنسانية من راشفورد لمكافحة فقر الأطفال في بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مهاجم مانشستر يونايتد، والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، ماركوس راشفورد، اليوم الثلاثاء، عن تشكيله لفريق عمل من علامات تجارية غذائية لمكافحة فقر الأطفال في بريطانيا.

تمت الإشادة براشفورد 22 عاماً لمجهوداته في الحملة الناجحة لتوسيع نطاق الوجبات المدرسية المجانية للأسر الفقيرة خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حينما كانت الحكومة تعتزم في ذلك الوقت إنهاء العمل بها توفيراً للنفقات.

وقال راشفورد: "كان علينا التفكير في أفضل طريقة لفعل ذلك، وكذلك التفكير في أن تستفيد تلك العائلات من الوجبات لأكبر وقت ممكن دون مشاكل".

وكان النجم الإنجليزي قد استفاد من تلك الوجبات خلال فترة الدراسة.

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وأضاف: "أردنا أن نقوم بذلك بأفضل طريقة ممكنة، وكذلك ضم أفضل الأشخاص لمجموعة عملنا، ومعرفة ما إذا كان وجودهم سيساعدنا أكثر".

ومنذ ذلك الحين كتب راشفورد رسائل لأعضاء البرلمان المحليين، حيث قال أنه واثق من أن مجموعته الجديدة يمكنها تغيير الأمور إلى الأفضل.

كما دعمت المجموعة خططاً لاستراتجية الغذاء الوطني، والتي تهدف إلى توسيع نطاق الوجبات المدرسية، ليشمل كل الأطفال من عمر 7 أعوام وحتى 16 عاماً ممن تدعمهم الإعانات، وتشكل حوالي مليون ونصف طفل.

وتشمل الخطط أيضاً أنشطة خلال العطلات وزيادة قيمة قسائم الطعام، والتي أطلق عليها اسم "بداية صحيحة" من 3.10 جنيه إسترليني وحتى 4.25 جنيه إسترليني في الأسبوع.