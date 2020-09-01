رياضة | كارتيرون يستقر على بديل طارق حامد أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يستقر على بديل طارق حامد أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحضر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، لاعب الوسط محمد حسن، للمشاركة مع الأبيض أمام فريق بيراميدز في اللقاء المقبل.

واستقر كاريترون على الدفع بمحمد حسن على حساب طارق حامد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة له، ليبتعد عن اللقاء المقرر له الخميس المقبل.

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وغياب حامد عن اللقاء مؤثر بشكل كبير، وذلك بسبب خبرات اللاعب الفنية وإمكانيات العالية، ولكن يمتلك نادي الزمالك العديد من البدائل والحلول لتعويض غياب نجم الفريق.

وذلك من خلال الدفع محمد حسن، وتوظيفه في أماكن آخره للقيام بمهام طارق حامد فى خط وسط الملعب.

والجدير بالذكر أن هناك منافسة قوية بين الزمالك وبيراميدز على حسم المركز الثانى، بعد اقتراب الأهلى بقوة من التتويج باللقب.