شكرا لقرائتكم خبر عن خالد فوزي: لم يتم منع حسني عبد ربه من حضور المباراة.. والأزمة في دخوله مع اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء خالد فوزي مدير أمن النادي الإسماعيلي، أن حسني عبدربه لاعب الفريق السابق لم يتم منعه من دخول مباراة الإسماعيلي والإتحاد. وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» أن عبدربه أخطئ بسبب دخوله ملعب المباراة من البوابة الخاصة بدخول اللاعبين، وأن هذا قرار خاطئ من اللاعب لأنه يعلم جيدا أن دخوله كان خاطئا وأحدث مشكلة كبيرة خارج الإستاد«.

وأكمل: «تحدثنا مع عبدربه بأن يأتي للحضور بالمقصورة الرئيسية بالنادي ولكنه رفض وتوجه ناحية مدرجات الدرجة الثالثة، ثم خرج بعد ذلك وقام بتصوير مقطع فيديو يوضح فيه بأنه تم منعه من دخول الإستاد».

وأختتم: «عبدربه قيمة كبيرة داخل الإسماعيلية ولا بد أن يقف بجوار نادية لأنه في أشد الإحتياج له في المرحلة الحالية، وأن يبتعد عن المشاكل الشخصية مع رئيس النادي، ومرحبا به في أي وقت يريد حضور مباريات الفريق لأنه من رموز الإسماعيلي».