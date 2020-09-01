شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالغني يهاجم ميدو: لم أتقاعس عن دعم مؤمن زكريا..وعليك تحري الدقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نفى مجدي عبدالغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، تقاعسه عن دعم مؤمن زكريا، لاعب الأهلي السابق، في ظل الأزمة الصحية التي يعاني منها اللاعب، مؤكدًا أن الجمعية هي أول جهة تتحرك لدعم الأندية واللاعبين.

وأكد مجدي عبدالغني، في عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الثلاثاء، أن أحمد حسام ميدو، مقدم برنامج «أوضة اللبس» عبر قناة «النهار»، أثار الجدل بشأن الأمر دون تحري الدقة والتأكد من المعلومات التي ينقلها.

وجاء نص بيان مجدي عبدالغني كالتالي:

اللاعب السابق: أحمد حسام ميدو، بعد خالص التحية..

طالعتنا كالعادة مثيرًا للجدل ولكن دون تحري الدقة، والتي هي في الأساس ألف باء إعلام، باتهامات غير صحيحةبنسبة 100%، عن تقاعس جمعية اللاعبين المحترفين في التعامل مع الأزمة الصحية للاعب المحترف «شفاه الله وعافاه» مؤمن زكريا، نجم الأهلي والمنتخب المصري.

ونود الإشارة إلى:

أولا: جمعية اللاعبين لم تتوقف عن تقديم الدعم «المعنوي» لمؤمن زكريا وهو أهم ما يحتاج له اللاعب منذ الإعلان عن أزمته الصحية، وتابعت باهتمام كافة التحركات من جانب إدارة النادي الأهلي ووزارة الشباب والرياضة ومعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي، لدعم اللاعب ماليا والإشراف على علاجه وتطوراته في المرحلة المقبلة وخلال الأشهر الأخيرة.

ثانيا: جمعية اللاعبين تنتظر فقط أن يحسم الموقف العلاجي للاعب لو تم الإشارة إلى عملية جراحية مثلا أو إجراء خطوة أخرى للتواجد ماليا وتقديم ما يحتاج له اللاعب فورا، وهو أمر غير واضح المعالم ولم يعلن عنه سواء من جانب اللاعب أو النادي الأهلي وبالتالي لا يخرج دعما ماليا للاعب بشكل صريح.

ثالثا: عدم متابعة نشاط الجمعية أمر واضح وخيم على تصريحات أحمد حسام ميدو، فهو لا يعلم أن الجمعية كانت أول جهة تحركت لدعم الأندية كافة في دوريات القسم الثاني والثالث والرابع ماليا تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة وساهمت في حل الكثير من المشكلات وممارسة دورها المجتمعي عندما توقف النشاط بسبب فيروس كورونا، بخلاف المساهمة ماليا في إاجراء لاعبين لعمليات جراحية كبيرة بمجرد حسم الأمر طبيا لأي لاعب مصاب.

وهذه نبذة قليلة ولكنها كافية للرد على مجموعة من الأقاويل غير الصحيحة التي ترددت من جانب أحمد حسام ميدو، والذي نتمني له التوفيق في مشواره الإعلامي.