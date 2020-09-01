شكرا لقرائتكم خبر عن السيد حمدي: لا يوجد فريق في مصر يستحق ترك النادي الأهلي من أجله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد السيد حمدي مهاجم الأهلي السابق، أنه لا يوجد فريق في مصر يستحق ترك النادي الأهلي من أجله، وأشار إلى أن التواجد في صفوف القلعة الحمراء، شيء كبير جدًا ولا يوجد ما يستدعي الرحيل عنه لأى نادي داخل مصر.

وتواجد السيد حمدي، في صفوف الأهلي لمدة 3 سنوات خلال موسم 2011 حتى 2014، حيث توج مع الأحمر بلقب دوري وبطولتي دوري أبطال أفريقيا، ولقبين للسوبر الإفريقي، بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم للأندية مرتين.



وقال حمدي خلال تصريحات على قناة الأهلي: «بالتأكيد الأمور المادية مهمة ولكن الأهلي الأكبر في مصر وإفريقيا»، وأضاف: «الأهلي يمتلك أيضًا إمكانيات مادية ماذا ينقص أي لاعب لكي ينوي الرحيل، أنا كنت لاعبًا في الأهلي خلال الوقت الحالي، كنت سأوافق على مواصلة مسيرتي في النادي بأقل قيمة مالية».



وأكمل: «كان أسوأ خبر في حياتي عندما تقرر الاستغناء عني، أنا لا أعلم من اللاعب الذي يرحل عن الأهلي بإرادته؟».



وأردف: «كنت أتمنى أن أستمر موسمين إضافيين بأقل راتب وكنت سأرضى، أنا بكيت كثيرًا عند رحيلي، إلى الآن لو شاهدت الأهلي يخسر مباراة أنهار».

وأتم: «تشجيع الأهلي غالب عليّ وأكون مثل الطفل عندما أشاهد الفريق يلعب، إلى الآن لا أصدق أنني رحلت».

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