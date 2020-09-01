شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك يواصل تدريباته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الاول لكرة اليد بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم على صالة عبدالرحمن فوزى بمقر النادي. بدأ المران بخوض اللاعبين تدريبات بدنية في الجيمانيزيوم لمدة ساعة ثم اداء تدريبات فنية وخططية لمدة ساعتين. يقود الفريق حسين زكي مديراَ فنياَ وحسن يسرى مدرباَ.،ويراهن حسين زكي المدير الفني للفريق على الوصول بلاعبيه لأعلي فورمة فنية وبدنية من أجل المنافسة وحسم جميع الألقاب في البطولات التي سيشارك فيها الأبيض هذا الموسم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

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