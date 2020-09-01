شكرا لقرائتكم خبر عن على أبوجريشة: ما حدث مع حسني عبدربه «عيب» وقرار خاطئ من الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد على أبوجريشة نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أنه لا يحب الدخول في صراعات مع مجالس الإدارات، وما حدث بالأمس مع حسني عبدربه نجم الإسماعيلي بمنعه من حضور مباراة الفريق أمس أمام الاتحاد، قرار خاطئ للغايه، لأن عبدربه يعتبر من نجوم الإسماعيلي، ولابد من أن يتم التعامل مع نجوم الدراويش بشكل جيد.

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» عدم ظهور لاعبين شباب من الإسماعيلي خلال هذه الفترة بسبب عدم تواجد لاعبين كبار داخل الفريق يقوموا بمساندة اللاعبين الصغار.

وأختتم: «لابد أن يكون هناك متابعة للأمور المالية داخل الإسماعيلي وعدم الإعتماد على بيع اللاعبين من أجل توفير الأمور المالية داخل الفريق».