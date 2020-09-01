رسمياً.. المدافع البرازيلي غابرييل إلى آرسنال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدافع البرازيلي غابرييل قادماً من ليل الفرنسي. وأكد النادي في بيان له على موقعه أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً أنهى صفقة انتقاله إلى "المدفعجية" وأنه سيرتدي الرقم ستة. ورحب مدرب الفريق، الإسباني ميكيل أرتيتا، بلاعبه الجديد مشيداً بمستواه "لديه العديد من الصفات التي ستجعلنا أقوى كوحدة دفاعية وكفريق، أثبت مع ليل أنه مدافع يتمتع بالعديد من الصفات البارزة، ونحن نتطلع إلى مشاهدته يتطور معنا كلاعب". وانضم غابرييل دوس سانتوس في آرسنال إلى مواطنيه دافيد لويز، ويليان الذي سبقه في منتصف أغسطس (آب) الماضي قادماً من تشيلسي والمهاجم غابرييل مارتينيلي. ورجحت وسائل إعلام أن تكون قيمة الصفقة بلغت 25 مليون يورو. وبدأ المدافع الفارع الطول (190 سم) مسيرته الكروية في أفاي البرازيلي عام 2016، قبل الانتقال إلى ليل (2017) الذي أخضعه لعدة فترات إعارة. واعتمد عليه بشكل مكثف في الموسم المنصرم الذي تم إنهاؤه قبل الأوان نتيجة الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

