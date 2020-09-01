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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر والد ميسي سافر إلى برشلونة للقاء بارتوميو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
توجه والد ووكيل ليونيل ميسي، خورخي ميسي، اليوم الثلاثاء، من مسقط رأس اللاعب روساريو، إلى برشلونة للقاء رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، وإنهاء مسألة رحيل المهاجم الأرجنتيني عن الفريق الكاتالوني، حسبما تناقلت الصحافة الأرجنتينية. ونشرت صحيفة أوليه الرياضية ومواقع إخبارية أخرى في الأرجنتين، صوراً لوالد قائد الـ"ألبيسيليستي" بينما يستقل طائرة متجهة نحو مدينة برشلونة، بحسب المصادر. وعنونت أوليه: "ميسي يسرع إيقاعه: سافر والده وستنعقد اجتماعات مهمة"، مضيفة: "ليو يبحث إتمام رحيله عن البرسا في أقرب وقت لأنه يريد معرفة أين سيلعب هذا الأسبوع". وأكدت هذه المصادر أن والد ووكيل "البرغوث" لديه اجتماع مهم مع بارتوميو رئيس "البلوغرانا".
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