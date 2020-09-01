شكرا لقرائتكم 22 لاعباً فى قائمة سموحة استعدادا للإنتاج الحربى فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضم حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة 22 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم استعداد لمواجهة الإنتاج الحربي غداً ، الأربعاء، فى الاسبوع 24 من عمر الدورى الممتاز ، واللاعبين هم ، : عمرو صلاح وحسين تيمور ومحمود معاذ ورجب نبيل ومحمود عزت ويوسف ديوب وصلاح محسن واحمد حسن مكى وفوزى الحناوى ومحمد نادى وأحمد حمص وايدى ايمومو ومحمد الترهونى ومحمود حليمو وحسام حسن و ديريك نسينامبى وأحمد جمال وشريف رضا ومحمد كوفى والسيد فريد وناصر ماهر ومحمد طلعت. وأجرى محمد فرج عامر رئيس النادي اتصالاً هاتفيا بحمادة صدقى للاطمئنان على الحاله الفنية والمعنوية للاعبين ووعد بصرف مكافآت فى حال الفوز على الانتاج الحربى.

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