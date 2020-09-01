شكرا لقرائتكم شبانة: اتحاد الكرة يفتح ملف التأمين على اللاعبين بعد واقعة مؤمن زكريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون اليوم السابع

أن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة فتحت ملف التأمين على لاعبى الدورى الممتاز بعد الوعكة الصحية المفاجئة التى تعرض لها مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى مؤخرا.

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تابع شبانه لليوم السابع أنه تم فتح اتحاد الكرة الباب أمام الشركات الراغبة فى التعاقد مع الجبلاية للبدء فى مشروع التأمين على اللاعبين بعد اجراء مناقصة واختيار العرض الافضل للبدء فى هذا المشروع فى أقرب وقت.

أضاف شبانه لتلفزيون اليوم السابع أن اللجنة الخماسية قررت أن يتم وضع شروط على الشركة بالتأمين على اللاعبين فى حالة العجز الكلى أو الجزئى أو الوفاة، خاصة وأن السنوات الماضية كان يتم وضع بند التأمين ضمن اشتراطات الموسم دون تحديد مما يجعل العائد قليل للاعبين حال تعرضهم لأي ظروف صحية طارئة.

الاعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى