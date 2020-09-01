شكرا لقرائتكم بيراميدز يقترب من الإعلان الرسمى عن صفقة رمضان صبحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب مسئولو نادى بيراميدز، من الإعلان الرسمى عن اتمام صفقة رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى، خلال الأيام المقبلة، حيث يتبقى وضع الرتوش الأخيرة بين الناديين من أجل اتمام الصفقة رسميًا ومن ثم الإعلان عنها، لاسيما وأن اللاعب سبق وأخبر مسئولو النادى الأهلى بعدم رغبته فى الانتقال لصفوف المارد الأحمر بعد إنتهاء فترة إستعارته، وأن رغبته هى اللعب للفريق السماوى خلال الفترة المقبلة.

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وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن الإدارة تضع حالياً الرتوش الأخيرة فى صفقة ضم رمضان صبحى، وبعدها سيتم الإعلان الرسمى عن اتمام الصفقة، وعن تفاصيل التعاقد، وكذلك تفاصيل عقد اللاعب مع ناديه الجديد.

وكان النادى الإنجليزي، قد أعلن عن رفضه للعرض الأول المقدم من نادى بيراميدز، والذى قالت الصحافة الإنجليزية، أنه يصل إلى 4.8 مليون إسترليني، ولكن عاد مسئولى بيراميدز، وقدموا عرضا جديدا، ووافق عليه مسئولى النادى الإنجليزي.