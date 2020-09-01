محمد عادل يحفز لاعبي المقاولون نفسيا قبل موقعة المصري

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جدة - عمرو شويل عقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة ، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب اجتماعا مع اللاعبين على هامش المران الجماعي الذي اقيم اليوم على ملعب النادي بالجبل الاخضر استعدادا لمباراة المصري. وحرص المهندس محمد عادل فتحي على تحفيز اللاعبين لتخطي المصري وحصد نقاط المباراة للحفاظ علي المنافسة علي مركز متقدم بالمربع الذهبي لضمان التأهل لإحدى بطولتي افريقيا للموسم المقبل. Advertisements وطالب المشرف علي الكرة، نسيان نتيجة الجونة في الجولة الماضية والتفكير في لقاء المصري ونقاط المباراة. وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أجري اليوم المسحة الطبية "الكاشف السريع" تحت إشراف اللجنة الطبية باتحاد الكرة قبل مواجهة الفريق البورسعيدي بالجولة ال 24 المقرر لها الخميس باستاد برج العرب في الاسكندرية. ويحتل المقاولون المركز الرابع برصيد 40 نقطة خلف الزمالك برصيد 45 نقطة وبيراميدز برصيد 45 نقطة.

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