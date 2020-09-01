شكرا لقرائتكم "رباعية" النصر و"ثلاثية" الاتحاد.. نتائج كبيرة حققها الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقترنت رحلة الباطن في دوري المحترفين السعودي خلال المواسم الماضية بعدة نتائج حققها على حساب أندية كبيرة، ومن أبرزها رباعية في مرمى النصر وثلاثية في شباك اتحاد جدة.

وعاد الباطن إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الثلاثاء بعد تعادل البكيرية والعين، ليصعد النادي الشمالي إلى المسابقة بعد موسم واحد من هبوطه.



وتحفظ ذاكرة متابعي كرة القدم السعودية، أول هدف للباطن في تاريخ مشاركته بدوري المحترفين في أغسطس 2016 عندما سجل جورجي سيلفا هدف المباراة الوحيد في مرمى الشباب بالجولة الثانية من ذلك الموسم، ويحصد الباطن أولى نقاطه في المسابقة بعد صعوده إليها بقرار إداري من وزارة الرياضة (الهيئة العامة للرياضة سابقاً).

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وفي ذلك الموسم، كان الباطن بحاجة إلى الفوز لتعزيز حظوظه بالبقاء في دوري المحترفين، واستضاف النصر في أبريل 2017، وبعدما تقدم النصر بهدفي حسن الراهب، سجل ثنائي الباطن البرازيلي جورجي سيلفا وجوناثان هدفين لكل منهما وينتهي اللقاء بفوز الباطن 4-3.



ومع مطلع موسم 2017-2018، لعب الباطن مباراته الأولى أمام اتحاد جدة على ملعب الأخير، وانتهى اللقاء بفوز الباطن 3-1 عن طريق تراباي إديسون "هدفين" وجورجي سيلفا مقابل هدف للمصري كهرباء.



وفي ذلك الموسم، تغلب الفريق المنتمي إلى مدينة حفر الباطن على الشباب 2-1 بهدفي جمال بلعمري "في مرماه" وجوناثان، وأتبع ذلك بالفوز على النصر 3-0 عن طريق جورجي سيلفا "هدفين" وجوليرام، قبل أن يكرر فوزه على الفريق الأصفر بعد أسبوع في ربع نهائي كأس الملك بهدف حمل توقيع جوناثان.