شكرا لقرائتكم الباطن أول الصاعدين إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل الباطن إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الثلاثاء بعد تعادل البكيرية والعين في الجولة 34 من دوري الدرجة الأولى، وقبل 4 جولات على ختام المسابقة.

ويحتل الباطن المركز الأول برصيد 69 نقطة، بفارق 4 نقاط عن نادي العين، و6 نقاط عن القادسية الثالث، و13 نقطة عن البكيرية صاحب المركز الرابع، علماً بأن 3 فقط أندية تصعد إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

الباطن قد شارك في دوري المحترفين السعودي 3 مواسم بين عامي 2016 وحتى 2019، وهبط الموسم الماضي قبل أن يعود بعد موسم واحد إلى دوري الأضواء.