تأكد غياب عبدالله السعيد عن مواجهة بيراميدز والزمالك المقبلة

ذكرت وسائل إعلامية أن عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز، وأحمد الشناوي حارس المرمى، سيغيبان عن مواجهة فريقهما المقبلة أمام الزمالك، المقرر إقامتها يوم الخميس باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة رقم 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" أن الإصابة التي كان يعاني منها "السعيد" في العضلة الخلفية قد تجددت بعد مشاركته للمرة الأولى فى مران أمس الاثنين.

وكان السعيد قد غاب عن آخر مباراتين لبيراميدز، وتحديداً مواجهتيّ الإنتاج الحربي وأسوان، بعدما أصيب خلال مباراة فريق أمام سموحة ببطولة الدوري.

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ونقلت الصحيفة عن مصدر لها قوله إن إصابة السعيد قد تجددت بعدما طالبه المدير الفني لبيراميدز، الكرواتي أنتى تشاتشيتش، القيام ببعض التدريبات المنفردة في صالة الجيم لرفع معدل لياقته البدنية، إلا أن الحمل الزائد أدى لتجدد الإصابة وغياب اللاعب عن مواجهة الزمالك المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن حارس المرمى أحمد الشناوي تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته في التدريبات الجماعية مساء أمس الاثنين، ليغيب اللاعب على إثرها عن مواجهة الزمالك.

جدير بالذكر أن طارق حامد حصل على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة إنبي، التي أقيمت أول أمس، ليتأكد غياب اللاعب عن مباراة بيراميدز الهامة.