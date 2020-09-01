شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن الإسماعيلى يكشف حقيقة منع حسني عبد ربه من دخول النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد فوزي مدير أمن النادي الإسماعيلى، أن حسني عبد ربه لاعب الفريق السابق لم يتم منعه من دخول مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى أمس الاثنين ، مضيفاًُ فى تصريحات تليفوينة ، أن عبد ربه أخطئ بسبب دخوله ملعب المباراة من البوابة الخاصة بدخول اللاعبين، وأن هذا قرار خاطئ من اللاعب لأنه يعلم جيدا أن دخوله كان خاطئا وأحدث مشكلة كبيرة خارج الإستاد"، وأوضح مدير أمن الندى الاسماعيلى "تحدثنا مع عبد ربه بأن يأتي للحضور بالمقصورة الرئيسية بالنادي ولكنه رفض وتوجه ناحية مدرجات الدرجة الثالثة، ثم خرج بعد ذلك وقام بتصوير مقطع فيديو يوضح فيه بأنه تم منعه من دخول الإستاد".

وأختتم"عبد ربه قيمة كبيرة داخل الإسماعيلية ولا بد أن يقف بجوار نادية لأنه في أشد الإحتياج له في المرحلة الحالية، وأن يبتعد عن المشاكل الشخصية مع رئيس النادي، ومرحبا به في اي وقت يريد حضور مباريات الفريق لأنه من رموز الإسماعيلي".

Advertisements