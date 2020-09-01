شكرا لقرائتكم خبر عن احمد الأحمر : "أبويا كان عايزني ألعب كورة عشان الفلوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم المصري أحمد الأحمر لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، أن فراعنة اليد أمام فرصة تاريخية لتحقيق انجاز غير مسبوق في مونديال اليد الذي تحتضنه مصر يناير العام القادم ، وتابع الأحمر في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، أن كل الظروف تصب في صالح المنتخب لتحقيق انجاز تاريخي، خاصة أن تحقيق المركز الثامن في أخر نسخة المونديال يضع الفراعنة أمام تحد كبير لتجاوز هذا المركز في بطولة تحتضنها مصر ، وأكد الأحمر أن الأهلي والزمالك يملكان عناصر مميزة ترفع حجم الطموحات والتوقعات في المونديال المقبل.

وعن الاحتراف الخارجي أوضح أحمد الأحمر: " تلقيت عروض احتراف من برشلونة وبلد الوليد وباقي الدول الأوروبية منذ 2006، وكل العروض قوبلت بالفرض سواء من الاتحاد النصري لكرة اليد أو الزمالك خوفا على خوضي التجارب الاحترافية في سن مبكر، في 2009 كنا نعاني من مشاكل كبيرة مع الزمالك، كان من الصعب اكمال المسيرة، فقررت الاحتراف في قطر ثم المانيا، لكن بعدها فضلت العودة للزمالك مع استقرار النادي وتقدمي في العمر".

وعن المنافسة المحلية بين قطبي كرة اليد المصرية قال الأحمر، إن الفريقين قاما بتغييرات على مستوى الأجهزة الفنية، كما أن الفريقين ضما عدد من النجوم الجدد، موضحا أن الدوري يقترب من الزمالك لأن من الصعب أن يخسر الفريق الأبيض من الأهلي مرتين متتاليتين.

ورفض الأحمر اعتباره اسطورة كرة اليد الوحيدة في مصر، موضحا أن تاريخ اللعبة طويل جدا، ومر عليها عدد من الأساطير قائلا: "والدي كان أفضل مني وهو أسطورة حقيقية في جيله وكل الأجيال" ، وتابع: "مينفعش نختصر لعبة كرة اليد في لاعب لأنها لعبة جماعية، كما أن اللعب للمنتخب في سن مبكر أفادني كثيرا على مستوى الخبرات والجانب الفني".

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وأكمل نجم كرة اليد المصرية: "والدي كان يريد مني أن أصبح لاعبا لكرة القدم لأنها جماهيريا وماديا هي اللعبة الأفضل، لكن لن أكرر نفس الضغوط مع إبني" ، وأردف أن شيكابالا شخصية محبوبة على مستوى كرة القدم، موضحا أن حازم إمام الكبير وشيكابالا من نجومه المفضلين في كرة القدم والزمالك بشكل خاص".

وختم الأحمر: "مصر بها لاعيبة شباب وناشئين مثل يحيي الدرع وسيف وقداح يستطيعون نقل كرة اليد المصرية لمكانة أفضل، ويجب أن يتم الدمج بين الشباب والخبرة في المونديال المقبل، وشخصيا أفكر بالعمل في التدريب بعد الاعتزال".

ويعتبر الأسطورة المصرية أحمد الأحمر، هو أنجح لاعب عربي وإفريقي في تاريخ لعبة كرة اليد، وذلك بعد الأرقام التي حققها والألقاب التي توج بها سواء مع الأندية أو المنتخب المصري.

مسيرة أحمد الأحمر الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية لكرة اليد برصيد 197 هدفًا، ستظل عالقة في ذاكرة الملايين من الجماهير ليس في مصر فقط بل وفي الوطن العربي كله، بل إن الكثيرين سيتمنون أن يتخذه أبناؤهم قدوة للسير على خطاه ومحاولة تكرار إنجازاته.