شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يضم 22 لاعباً لقائمة سموحة أمام الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضم حماده صدقى المدير الفنى لفريق سموحة ٢٢ لاعباً للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم استعداد لمواجهه الانتاج الحربى غداً ، الأربعاء، فى الاسبوع ٢٤ من عمر الدورى الممتاز ، واللاعبين هم ، : عمرو صلاح وحسين تيمور ومحمود معاذ ورجب نبيل ومحمود عزت ويوسف ديوب وصلاح محسن واحمد حسن مكى وفوزى الحناوى ومحمد نادى واحمد حمص وايدى ايمومو ومحمد الترهونى ومحمود حليمو وحسام حسن و ديريك نسينامبى واحمد جمال وشريف رضا ومحمد كوفى والسيد فريد وناصر ماهر ومحمد طلعت.
وأجرى محمد فرج عامر رئيس النادي اتصالاً هاتفيا بحماده صدقى للاطمئنان على الحاله الفنية والمعنوية للاعبين ووعد بصرف مكافآت فى حال الفوز على الانتاج الحربى.
وكشف المدير الفنى لسموحه أنه حتى الساعة الواحدة صباحا لم يكن يعلم من سيشارك بعد أن أظهرت تحاليل الدم وجود 4 حالات إيجابية بوباء كورونا بينما عند خضوعهم للمسحة جاءت سلبية مطالبا بضرورة استمرار المسحات الطبية ، وأضاف مدرب المنتخب الوطنى الأسبق أنه لا وقت لدينا للراحة في ظل تتابع المباريات وتقارب المستويات الفنية بين جميع الفرق وسنعمل علي استغلال الايجابيات والعمل عليها وتصحيح الاخطاء لتفادى تكرارها في المباريات القادمة .
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