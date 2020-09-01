شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يضم 22 لاعباً لقائمة سموحة أمام الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضم حماده صدقى المدير الفنى لفريق سموحة ٢٢ لاعباً للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم استعداد لمواجهه الانتاج الحربى غداً ، الأربعاء، فى الاسبوع ٢٤ من عمر الدورى الممتاز ، واللاعبين هم ، : عمرو صلاح وحسين تيمور ومحمود معاذ ورجب نبيل ومحمود عزت ويوسف ديوب وصلاح محسن واحمد حسن مكى وفوزى الحناوى ومحمد نادى واحمد حمص وايدى ايمومو ومحمد الترهونى ومحمود حليمو وحسام حسن و ديريك نسينامبى واحمد جمال وشريف رضا ومحمد كوفى والسيد فريد وناصر ماهر ومحمد طلعت. وأجرى محمد فرج عامر رئيس النادي اتصالاً هاتفيا بحماده صدقى للاطمئنان على الحاله الفنية والمعنوية للاعبين ووعد بصرف مكافآت فى حال الفوز على الانتاج الحربى. Advertisements في وقت سابق ، أكد حمادة صدقى المدير أن فريقه حقق الفوز والثلاث نقاط على منافسه طنطا بثلاثية نظيفة فى الجولة الـ23 للدورى فى ظروف صعبة جدا يمر بها الفريق فى الوقت الحالى من إصابات وإيقافات بالإضافة لإصابة الهانى سليمان حارس مرمى الفريق بوباء كورونا ، وأضاف صدقى أن فريقه كان يحتاج للفوز علي طنطا مضيفا أنه يتوقع أن يعيد الفوز الثقة للاعبين خاصة وأن جميع المباريات السابقة كنا نؤدى فيها بشكل جيد ولكن النتيجة كانت تأتي علي عكس سير المباراة . وكشف المدير الفنى لسموحه أنه حتى الساعة الواحدة صباحا لم يكن يعلم من سيشارك بعد أن أظهرت تحاليل الدم وجود 4 حالات إيجابية بوباء كورونا بينما عند خضوعهم للمسحة جاءت سلبية مطالبا بضرورة استمرار المسحات الطبية ، وأضاف مدرب المنتخب الوطنى الأسبق أنه لا وقت لدينا للراحة في ظل تتابع المباريات وتقارب المستويات الفنية بين جميع الفرق وسنعمل علي استغلال الايجابيات والعمل عليها وتصحيح الاخطاء لتفادى تكرارها في المباريات القادمة .

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