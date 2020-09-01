شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه لتلفزيون الخليج 365 :الأهلي يدرس راتب الكعبي.. وشرط مرفوض لانتقال عمار لتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاعلامي محمد شبانه في تلفزيون الخليج 365 أن مسئولو الأهلي تواصلو مع وكيل المغربي أيوب الكعبي نجم هجوم منتخب أسود الأطلسي لبحث إمكانية ضمه في الموسم الجديد لتدعيم خط الهجوم، ورغم وصول معلومه لادارة الأهلي أن راتب اللاعب قد يصل لـ2 مليون دولار سنويا في الوقت الذي يحصل اعلي لاعب في الفريق الأحمر وهو التونسي علي معلول علي مليون دولار فقط إلا أن كون اللاعب حرا في الوقت الحالي ولن يكلف ضمه خزينة النادي أي أموال فهناك موافقة مبدئية علي الدخول في مفاوضات معه علي أن يتم التفاوض حول تخفيض راتبه حال الانتقال للفريق الأحمر ويمتلك أيوب الكعبي العديد من العروض المغرية أبرزها من بيراميدز وثلاث أندية تركية.

تابع شبانه لتلفزيون الخليج 365 إنه في الوقت الذي تلقى النادي الأهلي عرضا رسميا من نادي كارا جمرك التركي لاستعارة عمار حمدي لاعب الفريق المعار لطلائع الجيش حتى نهاية الموسم.

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اضاف شبانه عبر برنامجه مع شبانه علي تلفزيون الخليج 365 آن الأهلي يرفض وضع شرط بند اولوية الشراء في العقد متمسكين بأن تكون اعارة فقط وهو الأمر الذي يرفضه النادي التركي ويتمسك عمار حمدي بالانتقال للنادي التركي حيث يري انها فرصه جيدة لاثبات قدراته خاصة وان فرصه في اللعب بالأهلي صعبة وهو الأمر الذي نقله اللاعب لادارة الأهلي.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى