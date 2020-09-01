شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة استعراضية مع نظرة صالح العميقة وقفزة بادجي فى أبرز مشاهد الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الأهلى الذى أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، وصلات استعراضية لعدد من لاعبى الفريق أبرزهم صالح جمعة ووليد سليمان ومحمد مجدى قفشة، كما سادت حالة من الجدية بين اللاعبين فى إطار استعدادت الفريق الأحمر لمواجهة وادى دجلة ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام، والمقرر إقامتها الخميس المقبل كما شهد المران تركيز من أحمد فتحي وعزيمة وإصرار من على معلول بجانب نظرة عميقة من صالح جمعة وكذلك "قفزة" بادجي وغيرها من المشاهد التى نرصدها في الصور التالية:



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بادجي

فى سياق آخر، عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي جلسة مع طبيب الفريق، على هامش المران، للتعرف على آخر مستجدات حالة اللاعبين المصابين، الذين يقومون بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

واستأنف الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز، بعد انتهاء الراحة التي استمرت يومين، عقب مباراة المصري الأخيرة في بطولة الدوري التي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة. وركز الجهاز الفني للفريق على تدريبات الكرة، وأجرى تقسيمة دون حراس، ثم تقسيمة بمشاركة حارسين، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

من ناحية أخرى ، بدأ حسين الشحات لاعب الفريق تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي في مقر النادي بالجزيرة بعد جراحة "الفتاق" التي خضع لها في يونيو الماضي وأبعدته عن المشاركة في المران الجماعي خلال الفترة الماضية ، وقام الشحات بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الدوري ، وخضع الشحات لجلسة علاجية وقام بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية ، وأجرى الشحات مؤخراً مسحة للكشف عن كورونا وجاءت نتيجتها سلبية ليحصل على الضوء الأخضر بالبدء في البرنامج التأهيلي من جراحة "الفتاق".