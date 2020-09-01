شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يكرم فريق السلة ويتعاقد مع مهند الصباغ وشريف الدياسطى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، التعاقد مع اللاعبين مهند الصباغ وشريف الدياسطى، فى ظل تدعيمات الفريق الاول رجال لكرة السلة، حيث قال عبر حسابه على فيسبوك: "قام نادى سموحة بالتعاقد مع اللاعب مهند الصباغ واللاعب شريف الدياسطى".





وفى نفس السياق كرم المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، الفريق الأول لكرة السلة رجال، لتحقيقه المركز الثالث وحصوله على الميدالية البرونزية فى بطولة كأس مصر".





من ناحية أخرى، استقر حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة لكرة القدم، على استمرار عمر صلاح حارس مرمى الفريق فى حماية عرين الموج الأزرق خلال الفترة المقبلة خاصة بعد عودة الحارس الأساسى الهانى سليمان عقب تألقه اللافت للنظر فى المباريات الأخيرة التى شارك فيها الحارس الشاب مع سموحه ونجح فى الزود عن مرماه ببسالة فى كل اللقاءات.





كان عمر صلاح تألق بشكل ملحوظ فى مباريات سموحة أمام الطلائع والتى أقيمت بجهاز الرياضة العسكرى بكوبرى القبة واستطاع التصدى لركلة جزاء فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمرو جمال مهاجم الطلائع وأهدى فريقه نقطة ثمينة.

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ويستعد سموحة لمواجهة الإنتاج الحربى فى الجولة الرابعة والعشرون غدا الأربعاء باستاد الإسكندرية فى مواجهة صعبة يبحث فيها أبناء فرج عامر عن استكمال الانتصارات بعد الفوز الأخير على طنطا بثلاثية نظيفة.