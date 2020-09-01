شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كواليس آخر إعلان صوره رمضان صبحى بقميص الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف "ميدو" صديق رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى، عن كواليس تصوير الإعلان الذى قام اللاعب بتصويره قبل إعلان رحيله بشكل رسمى عن صفوف النادى الأهلى، الذى ضم رمضان فى الموسم الحالى على سبيل الإعارة من ناديه الإنجليزى، وأثار هذا الإعلان كثير من الجدل، خاصة وأن رمضان صبحى تعاقد مع الشركة صاحبة الإعلان على إنه مازال لاعبًا فى صفوف الأهلى، وفوجئت الشركة بعد ذلك بإنتهاء عقده ورحيله عن الأحمر.

وعرض صديق رمضان صبحى، كواليس الإعلان الذى تم تصويره فى استاد القاهرة الدولى، قبل أن تقوم الشركة صاحبة الإعلان باسترداد المبلغ المالى الذى تم سداده لرمضان صبحى نظير هذا التصوير، والتراجع عن بثه بعد رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء.

لمشاهدة الفيديو من هنا:

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وكان مصدر مسئول بإحدى شركات الإعلانات، كشف تضليل رمضان صبحي، للشركة قائلاً: "ضحك علينا خلال توقيعه لعقد إحدى الإعلانات بأنه لاعب بالأهلي، حيث وقع العقد يوم 29 يوليو الماضى على الرغم من أن عقده مع الأهلي انتهي يوم 30 يونيو" .

تابع المصدر لـ " سوبر كورة" رمضان صبحي عقده إنتهي مع الأهلي في شهر يونيو فكيف للاعب يمثل منتخب مصر أن يقوم بالتوقيع على عقد إعلان لإحدي الشركات بأنه لاعب في الأهلي، والحصول على مبلغ مالي كبير وصل إلى 4 ملايين جنيه نظير المشاركة في الإعلان على أنه لاعب بالقلعة الحمراء.

أضاف المصدر المسئول بإحدي شركات الإعلان أن قيام رمضان صبحي بهذا الأمر يقلل من أسهمه في استعانة الشركات الكبرى به والتواجد في إعلاناتهم، لأنه لم يحترم العقد الموقع بينهم وبه نوع من الكذب والتضليل بانتحاله صفة أنه لاعب في الأهلي، والذى أعلن مسئولو الأهلي مؤخرًا أنه لم يجدد تعاقده معهم.

وبلغت قيمة استعارة رمضان صبحى الأولى فى 2019، ملغ 800 ألف دولار لمدة موسم، قبل استعارته مجددا هذا الموسم مقابل مليون و600 ألف دولار، أى أن قيمه استعاراته كلفت النادى 2 مليون و400 ألف دولار، ما يقارب 50 مليون جنيه.