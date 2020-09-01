الامارات | قرعة الكأس تضع شباب الأهلي في مواجهة حتا.. والنصر مع الوحدة في أقوى مباريات دور الـ16

شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة الكأس تضع شباب الأهلي في مواجهة حتا.. والنصر مع الوحدة في أقوى مباريات دور الـ16 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم مسرح دائرة الصحة في أبوظبي إقامة حفل قرعة الموسم الجديد لكأس رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى لأندية الهواة. وجاء إقامة الحفل في الدائرة احتفالا من أسرة كرة القدم بخط الدفاع الأول في الدولة، الذين بذلوا جهودا كبيرة في التصدي لفيروس كورونا.

وأوقعت قرعة دور الـ 16 بالكأس الشارقة حامل لقب دوري الخليج العربي، في مواجهة خورفكان، فيما يواجه شباب الاهلي حامل لقب الكأس فريق حتا، والعين مع عجمان، وفي أقوى مواجهات هذا الدور يلتقي النصر مع الوحدة، والظفرة مع الجزيرة، والوصل مع الفجيرة، وبني ياس مع اول المجموعة الثانية في التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى، بينما كلباء مع أول المجموعة الأولى. ويذكر أن قرعة الموسم الجديد أقيمت بناء على اعتماد نتائج الموسم قبل الماضي 2018-2019، نتيجة لإلغاء مسابقات موسم 2019-2020 بسبب جائحة كورونا.

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وأقيمت مراسم القرعة برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان. وستقام مباريات دور الـ16 في الكأس بنظام خروج المغلوب، وفي جميع مراحل المسابقة. وأجريت قرعة أخرى حددت بموجبها الملاعب التي ستقام عليها مباريات دور الـ16، والدور ربع النهائي

وتقام مباراتا الدور قبل النهائي للمسابقة على ملاعب محايدة تحددها لجنة المسابقات، فيما يُقرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الملعب الذي ستقام عليه المباراة النهائية بتوصية من اللجنة. وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة في كلمة له خلال حفل القرعة إنهم بإطلاق مراسم قرعة الموسم الجديد برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، واصفا مسابقة الكأس بالبطولة العريقة، وأنها تعد من أهم البطولات الرياضية والإنشطة الكروية، لافتا إلى أنها تحظى بتغطية إعلامية محلية ودولية واسعة.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أنه ينتظرهم موسما استثنائيا يتطلب تعاونا الجميع، لافتا إلى أنهم في اتحاد الكرة أصدروا بروتوكول كرة القدم قبل بداية الموسم. وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالشكر للجهات المختصة في الدولة على تعاونها وشكر كذلك القطاع الطبي وكل متطوعي كرة القدم الذين تطوعوا للعمل ضمن اسرة الحقل الطبي في الدولة.

بدوره تحدث وكيل دائرة الصحة في أبوظبي جمال الكعبي، مؤكدا سعادتهم في دائرة الصحة باستضافة مراسم هذه القرعة، متمينا التوفيق لجميع الفرق المشاركة في الموسم المقبل.

وبدأت مراسم الحفل بسحب قرعة دوري الدرجة الأولى للموسم الجديد بمشاركة 11 ناديا، وتنطلق المسابقة في أكتوبر المقبل، وتقام المسابقة بنظام الدوري ذهابا وإيابا، حيث أوقعت مباريات الأسبوع الأولى فريق البطائح مع الحمرية، ودبا الفجيرة مع العروبة، ومصفوت مع دبا الحصن. بينما يلتقي مسافي التعاون، والذيد مع الإمارات.

وبعد ذلك جرت مراسم التصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى، إذ تم تقسيم الأندية المشاركة وعددها (11 نادياً) إلى مجموعتين: ضمت الأولى 6 أندية والثانية 5 أندية، ويتأهل ناد عن كل مجموعة إلى دور الـ 16، علما أن التصفيات تقام بنظام الدور الواحد، على ملاعب الأندية المذكورة أولاً في جدول المباريات، بدءاً من 25 الجاري، وحتى 24 أكتوبر المقبل.

وتم توزيع الأندية إلى مجموعتين، بعد تقسيمها إلى ثلاثة مستويات، طبقاً لنتائجها في دوري الدرجة الأولى لموسم 2019/‏‏2018، والناديين الحائزين المركزين الـ13 والـ14 من دوري الخليج العربي، وأوقعت القرعة فريق دبا الفجيرة في مواجهة الذيد، والتعاون مع الإمارات، والعربي مع البطائح، ومصفوت مع مسافي، والحمرية مع دبا الحصن، في حين تم استثناء العروبة من خوض مباريات الجولة الأولى.

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