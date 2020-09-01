شكرا لقرائتكم خبر عن علي أبو جريشة: اللوائح الراهنة عقيمة وانقذوا الأندية الشعبية من الدمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد على أبوجريشة نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أن نظام اللوائح المالية الحالية في كرة القدم عقيمة وأصابت الأندية الشعبية، وحدثت معاناه كبيرة لأندية الإسماعيلي والإتحاد والمصري. مطالبا الجميع بالتدخل لانقاذ الأندية الشعبية

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» ما يحدث حاليا من وجود تقصير في الأمور الفنية بسبب كثرة تغيير المدربين، وهذا قرار خاطئ، ولابد أن يكون هناك إستقرار مالي داخل الفريق من أجل وجود إطمئنان داخل نفوس اللاعبين ويقدموا مستوي مميز خلال فترة تواجدهم داخل الفريق«.