شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي لطفي يعلن القائمة النهائية لمنتخب الكرة الشاطئية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار مصطفي لطفي المدير الفني للمنتخب الوطني للكرة الشاطئية القائمة النهائية للمنتخب الذي يستعد لبطولة لكأس العالم للقارات بدبي وتصفيات بطولة الأمم الإفريقية. وضمت قائمة المنتخب محمد فوزي وعبدالعزيز صباح ومحمود ماهر واحمد سليمان حارس المرمي ومصطفي سمير ومصطفي احمد ومصطفي علي واحمد الشحات وحسان محمد ومحمد عبدالنبي وهيثم عاطف وعبدالرحمن حسن وكريم سيد والحسيني طه واحمد بالي وعلاء اوكا واسلام احمد من القوام الأساسي بينما حرص مصطفي لطفي علي ضم بعض العناصر الجديدة امثال علاء الدين محمود ومحمد السيد. حراس مرمي واحمد ياسر مصر للتامين وعلي حسين واسلام هشام نجوم المستقبل واسلام عزت واحمد يحي ومحمد بدر وعمرو خيري. ويقود منتخب الكرة الشاطئية مصطفي لطفي المدير الفني وعبدالواحد السيد. مدير المنتخب وعمر حلمي مدرب واحمد ابوسريع. مدرب وياسر عبدالخالق حراس مرمي ودكتور محمود رفاعي. طبيب وعباس حسانين. مدلك وشريف نعيم مسؤل مهمات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

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