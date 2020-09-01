شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: تطوير صالات كرة اليد بـ3.2 مليار جنيه استعدادًا لمونديال 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن التكلفة الإجمالية لتطوير الصالات التى تستضيف مونديال العالم لليد، المقرر إقامته فى مصر خلال يناير 2021، تكلفت 3.2 مليار جنيه من أجل الخروج بالبطولة بشكل جيد.

وأكد صبحى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس الثلاثاء بأحد الفنادق، للإعلان عن الإجراءات والترتيبات لحفل قرعة بطولة العالم، المقررة السبت المقبل تحت سفح الأهرامات، إن الإعلام شريك حقيقى لإنجاح بطولة العالم لرجال اليد، مشيرا إلى أننا أمام تحد كبير جدا لإنجاح البطولة، خاصة أن مصر خصصت ٣،٢ مليار جنيه للعملية الإنشائية فقط. وقدم صبحى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه للرياضة المصرية ومونديال كرة اليد الذى تستضيفه مصر. وأضاف صبحى أن اللجنة العليا للبطولة يرأسها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومعه فى عضوية اللجنة ١٨ وزيرا لتسهيل مهمة الإجراءات اللازمة لإنجاز أعمال البطولة فى التوقيت المناسب، خاصة أننا أمام توقيتات محددة مع الاتحاد الدولى، برئاسة الدكتور حسن مصطفى.

من جانبه قال المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، إن دعم الدولة لكرة اليد ساعد فى تحقيق النتائج والإنجازات الكبيرة التى تحققت خلال العامين الماضيين فى بطولة العالم للرجال بألمانيا، والتتويج ببطولة العالم للناشئين وبرونزية مونديال الشباب. وقال نصر إن شعارنا «نعم نستطيع» هى الجملة التى كانت الإجابة على السؤال المعتاد فى المؤتمرات الدولية بسبب تنظيمنا لأكبر بطولة العالم، بمشاركة ٣٢ فريقا للمرة الأولى فى تاريخ بطولات العالم.