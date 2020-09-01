شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في منتخب مصر للكرة الشاطئية استعداداً لكأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل منتخب مصر للكرة الشاطئية معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية بقيادة مصطفى لطفي، المدير الفني، وإشراف الدكتورة سحر عبدالحق، عضو اللجنة الخماسية والمشرف على الكرة الشاطئية، ضمن الاستعدادات لكأس العالم للقارات بدبي وتصفيات بطولة الأمم الأفريقية.

وينطلق معسكر منتخبنا الوطني الخميس، 3 سبتمبر ويستمر حتى الأربعاء 9 سبتمبر يخوض خلال الفريق 3 مباريات ودية أيام 7 و8 و9 سبتمبر مع فرق منتخب الإسكندرية وشركة النحاس وشركة الترسانة البحرية.

وتتخلل المعسكر تدريبات صباحية للتركيز على رفع اللياقة البدنية للاعبين وتدريبات مسائية للتركيز على النواحي الفنية وتنفيذ الجمل الخططية وطريقة اللعب التي سيخوض بها الفريق مبارياته إضافة إلى المواقف الثابتة والدفاعية والهجومية.

وتضم قائمة المنتخب كلا من«محمد فوزي وعبدالعزيز صباح ومحمود ماهرو أحمد سليمان حراسة المرمى ومصطفى سمير ومصطفى أحمد ومصطفى على وأحمد الشحات وحسان محمد ومحمد عبدالنبي وهيثم عاطف وعبدالرحمن حسن وكريم سيد والحسيني طه وأحمد بالي وعلاء أوكا وإسلام احمد من القوام الأساسي، بينما حرص مصطفي لطفي على ضم بعض العناصر الجديدة امثال علاء الدين محمود ومحمد السيد. حراس مرمي وأحمد ياسر مصر للتامين وعلى حسين وإسلام هشام نجوم المستقبل وإسلام عزت وأحمد يحيى ومحمد بدر وعمرو خيري».

ويقود منتخب الكرة الشاطئية مصطفى لطفي، المدير الفني وعبدالواحد السيد. مدير المنتخب وعمر حلمي مدرب وأحمد أبوسريع. مدرب وياسر بعد الخالق حراس مرمي ودكتور محمود رفاعي. طبيب وعباس حسانين. مدلك وشريف نعيم مسؤول مهمات.

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