ليل الفرنسي يودع غابرييل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

ودع نادي ليل الفرنسي المدافع ​غابرييل​ الذي انضم الى نادي ​ارسنال​.

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ونشر النادي الفرنسي بيانا عبر موقعه الرسمي جاء فيه:"عندما وصل غابرييل إلى ليل في كانون الثاني عام 2017 قادمًا من صفوف نادي آفاي، كان لا يزال يبلغ من العمر 19 عامًا وكان صغير للغاية في السن، وبالكاد منغمس في عالم كرة القدم".

وتابع: "بعد ثلاث سنوات ونصف ، وتصفيات اوروبية في وقت لاحق ، أكد اللاعب البرازيلي البالغ من العمر الآن 22 عامًا نفسه كواحد من اكتشافات الموسم في دوري الدرجة الأولى الفرنسي وطور من إمكانياته تدريجيًا مع الفريق".

وواصل: "الآن وفي عمر ال22، سيواصل غابرييل مسيرته في الدوري الانكليزي الممتاز بقميص أرسنال، ليل الذي سيظل أول فريق أوروبي له والذي سيسمح له باكتشاف دوري أبطال أوروبا ، يتمنى له رحلة جيدة جدًا وأفضل التمنيات بالنجاح".