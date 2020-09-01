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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تيديسكو: ماكيني يجسد شعار يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
توقع المدرب السابق لنادي شالكة دومينيكو تيديسكو نجاح اللاعب ويستون ماكيني في تجربته الجديدة مع نادي يوفنتوس.
وقال تيديسكو في تصريحات صحفية:" إنه سريع جدا وقوي ويجيد ألعاب الرأس ولكن على الرغم من أي ميزة أخرى ، فإن ماكيني هو لاعب كرة قدم يقدم دائمًا 100 في المائة على أرض الملعب ، ولا يستسلم أبدًا ويجسد شعار يوفنتوس".
وتابع:"ويستون لاعب متعدد الاستخدامات للغاية داخل الملعب ، ويمكنه أن يلعب في جميع الأدوار في خط الوسط وحتى في الجناح ، ولكن المكان الأنسب له هو اللاعب الكلاسيكي رقم 8".
وواصل:"في شالكه كان مهمًا حقًا بالنسبة لي ، وبالنسبة لنا جميعًا ، مع مساهمة قيمة خارج الملعب أيضًا ، لا أتذكر يومًا ظهر دون أن يبتسم".
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