تيديسكو: ماكيني يجسد شعار يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

توقع المدرب السابق لنادي ​شالكة​ ​دومينيكو تيديسكو​ نجاح اللاعب ​ويستون ماكيني​ في تجربته الجديدة مع نادي ​يوفنتوس​.

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وقال تيديسكو في تصريحات صحفية:" إنه سريع جدا وقوي ويجيد ألعاب الرأس ولكن على الرغم من أي ميزة أخرى ، فإن ماكيني هو لاعب كرة قدم يقدم دائمًا 100 في المائة على أرض الملعب ، ولا يستسلم أبدًا ويجسد شعار يوفنتوس".

وتابع:"ويستون لاعب متعدد الاستخدامات للغاية داخل الملعب ، ويمكنه أن يلعب في جميع الأدوار في خط الوسط وحتى في الجناح ، ولكن المكان الأنسب له هو اللاعب الكلاسيكي رقم 8".

وواصل:"في شالكه كان مهمًا حقًا بالنسبة لي ، وبالنسبة لنا جميعًا ، مع مساهمة قيمة خارج الملعب أيضًا ، لا أتذكر يومًا ظهر دون أن يبتسم".