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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وديا: لاتسيو يتخطى بادوفا وفوز برمنغهام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
ضمن المنافسات الودية للأندية، فاز فريق برمنغهام سيتي على وال سال بثلاثية نظيفة، سجل الأهداف كل من أغوس ميدينا، أماري ميلر وأودين بايلي.
وفي إيطاليا، حقق لاتسيو فوزا صعبا على بادوفا بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب لويس البيرتو في الدقيقة 87.
وفي مباراة أخرى، فاز بارما على كاربي 2-0، سجل الهدف الأول اللاعب ألبيرتو غراسي في الدقيقة 27، وجاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب روبيرتو إنجليسي في الدقيقة 33.
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