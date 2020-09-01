وديا: لاتسيو يتخطى بادوفا وفوز برمنغهام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

ضمن المنافسات الودية للأندية، فاز فريق برمنغهام سيتي على وال سال بثلاثية نظيفة، سجل الأهداف كل من أغوس ميدينا، أماري ميلر وأودين بايلي.



وفي إيطاليا، حقق ​لاتسيو​ فوزا صعبا على بادوفا بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب لويس البيرتو في الدقيقة 87.

وفي مباراة أخرى، فاز بارما على كاربي 2-0، سجل الهدف الأول اللاعب ألبيرتو غراسي في الدقيقة 27، وجاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب روبيرتو إنجليسي في الدقيقة 33.