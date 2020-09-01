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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوكاتيلي: فخور لارتباطي بالانتقال إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
كشف لاعب نادي ساسولو الايطالي مانويل لوكاتيلي عن سعادته باعجاب يوفنتوس به، ويسعى البيانكونيري لضمه لتدعيم وسط ملعب الفريق، بعد رحيل ماتويدي وبيانيتش، ويعتبر من أهداف أندريا بيرلو.
وخلال تصريحات له، قال لوكاتيلي: "انا فخور لأنني مرتبط بالانتقال إلى يوفنتوس، لقد سارت الأمور على ما يرام مع ساسولو في الموسم الماضي، اليوم أنا راضٍ عن المستوى الذي أقدمه".
وأضاف: "بيرلو مثلي الأعلى، وكلما تحدثت الصحف عن ارتباطي بـ يوفنتوس، أحلم بأن يصبح بيرلو مدربي، لكن حتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي".
واختتم: "ساسولو فريق كبير، لقد منحوني الثقة وساعدوني على النمو، بالنسبة لي أتمنى أن يستفاد ساسولو من كل شيء".
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