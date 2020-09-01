لوكاتيلي: فخور لارتباطي بالانتقال إلى يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

كشف لاعب نادي ​ساسولو​ الايطالي ​مانويل لوكاتيلي​ عن سعادته باعجاب ​يوفنتوس​ به، ويسعى البيانكونيري لضمه لتدعيم وسط ملعب الفريق، بعد رحيل ماتويدي وبيانيتش، ويعتبر من أهداف أندريا بيرلو.

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وخلال تصريحات له، قال لوكاتيلي: "انا فخور لأنني مرتبط بالانتقال إلى يوفنتوس، لقد سارت الأمور على ما يرام مع ساسولو في الموسم الماضي، اليوم أنا راضٍ عن المستوى الذي أقدمه".

وأضاف: "بيرلو مثلي الأعلى، وكلما تحدثت الصحف عن ارتباطي بـ يوفنتوس، أحلم بأن يصبح بيرلو مدربي، لكن حتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي".

واختتم: "ساسولو فريق كبير، لقد منحوني الثقة وساعدوني على النمو، بالنسبة لي أتمنى أن يستفاد ساسولو من كل شيء".