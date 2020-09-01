شكرا لقرائتكم خبر قنوات جديدة لنقل الجولتين المتبقيتين في توقيت واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينوي الناقل الحصري لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، القنوات الرياضية السعودية، إطلاق قناتين إلى ثلاث قنوات جديدة على القمر عربسات تضاف إلى القنوات السابقة، لتتمكن من نقل جميع المباريات الثماني بالجولة الـ29 قبل الأخيرة من مباريات الدوري، والتي ستلعب في توقيت واحد حدد له تمام الساعة الـ8:35 مساء الجمعة المقبل، وكذلك مباريات الجولة الـ30 التي ستلعب في التاسع من سبتمبر الحالي في التوقيت نفسه.

وتلعب مباريات الجولة المقبلة في 8 ملاعب بمدن ومحافظات مختلفة، وهي: جدة والدمام والرياض وبريدة ومكة المكرمة والأحساء وأبها والمجمعة.

وأكدت مصادر لـ»مكة» أن إدارة القنوات الرياضية السعودية في حاجة إلى إضافة نحو 3 قنوات جديدة تضاف إلى القنوات الأربع التي تبث مباريات الدوري بجانب البث على قنات SBC، لتتمكن من بث المباريات الثماني في توقيت واحد، وهو ما دفعها إلى قطع شوط كبير مع منظمة الاتصالات الفضائية العربية (عربسات) في الاتفاق على فتح القنوات الجديدة.

وتنقل القنوات الرياضية السعودية مباريات الدوري عبر قنوات ksa sport وKsa sport1 وKsa sport +1 وKsa sport +2.

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وفي حال لم تتمكن القنوات الرياضية السعودية من إضافة قناتين جديدتين، فسيتم نقل مباراة على قناة ذكريات.

وتشهد الجولة الـ29 مباريات مهمة، خاصة بين الفرق التي تصارع على البقاء وتتفادى مرافقة العدالة إلى دوري أندية الدرجة الأولى، كما تشهد الجولة صراعا آخر بين الفرق الساعية لخطف مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا في النسخة المقبلة بعد أن ضمن الهلال المركز الأول والنصر المركز الثاني قبل نهاية الدوري بجولتين وبالتالي خطفهما المقعدين الأول والثاني المؤهلين إلى دوري أبطال آسيا.

ويطارد شبح الهبوط 6 فرق وهي التعاون والاتحاد والفتح وضمك والفيحاء والحزم، فيما تتنافس فرق الأهلي والوحدة والفيصلي والرائد والاتفاق على ملاحقة المقعد الآسيوي غير المباشر.

مباريات الجولة الـ29 (8:35 م)