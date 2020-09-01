شكرا لقرائتكم خبر كاريلي يستنجد بالفيحاء لهزيمة النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي، استعداداته الفنية والتكتيكية لمواجهة النصر الجمعة المقبل في الجولة الـ29 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من خلال مشاهدته بجانب مساعديه اللقاء الأخير للنصر في الجولة الماضية أمام الفيحاء والذي فاز فيه 2-1 بصعوبة.

ووضع كاريلي عددا من الأسماء أبرزها عبدالرحمن العبود وأنيس البدري للزج بأحدهما في خانة الجناح الأيمن بدلا عن عبدالعزيز البيشي الذي تحصل على بطاقة حمراء في المباراة الماضية أمام الفتح.

كما أبدى جميع المحترفين الأجانب جاهزيتهم للقاء بما فيهم المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني، حيث يأمل الاتحاديون تحقيق الفوز لضمان البقاء والابتعاد تماما عن شبح الهبوط الذي لاحق الفريق للموسم الثاني على التوالي.

ورفعت إدارة النادي المكافأة المالية للاعبين حال تحقيقهم الفوز على النصر إلى أكثر من 50 ألف ريال لكل لاعب بهدف تحفيزهم وتحقيق هدف البقاء.

من جهة أخرى تصدر قائد الاتحاد، المحترف المغربي كريم الأحمدي لاعبي الدوري من حيث عدد الافتكاكات من الخصم حتى نهاية الجولة الـ28 بواقع 100 افتكاك.