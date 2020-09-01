توتر علاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لليوم الثاني على التوالي، غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تدريبات برشلونة ، متمسكا برغبته في الرحيل. وكان ميسي تغيب أيضا عن فحوص فيروس كورونا التي أجريت لجميع اللاعبين قبل بدء الاستعدادات للموسم. وطبقا لقانون العمل بإسبانيا، قد يعاقب ميسي بخصم 25% من راتبه الشهري لانتهاكه بنود عقده بالغياب دون عذر.

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