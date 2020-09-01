كاف يحدد فترة تسمية فرق بطولتيه

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كما طالب الفرق المشاركة بالالتزام بإجراءات تراخيص الأندية والتعاون مع الاتحادات الخاصة بها، مبينا أنه سيتم رفض مشاركة الأندية غير الحاصلة على الترخيص.
وقرر كاف انطلاق مباريات ذهاب الدور التمهيدي لدوري الأبطال من 20 إلى 22 نوفمبر المقبل على أن تكون مواجهة الإياب في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر.
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