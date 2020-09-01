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كاف يحدد فترة تسمية فرق بطولتيه

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- بواسطة أيمن الوشواش - طالب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الاتحادات المحلية بتسمية الأندية التي ستشارك في بطولتيه القاريتين، دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية)، وذلك بداية من أمس وحتى 20 أكتوبر المقبل.

كما طالب الفرق المشاركة بالالتزام بإجراءات تراخيص الأندية والتعاون مع الاتحادات الخاصة بها، مبينا أنه سيتم رفض مشاركة الأندية غير الحاصلة على الترخيص.

وقرر كاف انطلاق مباريات ذهاب الدور التمهيدي لدوري الأبطال من 20 إلى 22 نوفمبر المقبل على أن تكون مواجهة الإياب في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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