شكرا لقرائتكم خبر كاف يحدد فترة تسمية فرق بطولتيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الاتحادات المحلية بتسمية الأندية التي ستشارك في بطولتيه القاريتين، دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية)، وذلك بداية من أمس وحتى 20 أكتوبر المقبل.

كما طالب الفرق المشاركة بالالتزام بإجراءات تراخيص الأندية والتعاون مع الاتحادات الخاصة بها، مبينا أنه سيتم رفض مشاركة الأندية غير الحاصلة على الترخيص.

وقرر كاف انطلاق مباريات ذهاب الدور التمهيدي لدوري الأبطال من 20 إلى 22 نوفمبر المقبل على أن تكون مواجهة الإياب في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر.