برشلونة يودع راكيتيتش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي برشلونة عن توصله إلى اتفاق يقضي بانتقال لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش لفريق إشبيلية.

وذكر النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أمس أن إشبيلية سيدفع مبلغ 5ر1 مليون يورو بالإضافة إلى 9 ملايين أخرى كإضافات لضم راكيتيتش.

وأضاف برشلونة أن اليوم سيشهد عقد مؤتمر صحفي لوداع راكيتيتش، حيث سيوجد النجم الكرواتي في ملعب كامب نو للمرة الأخيرة قبل الرحيل إلى إشبيلية.

وسبق لراكيتيتش اللعب لإشبيلية في الفترة ما بين عامي 2011 و2014.