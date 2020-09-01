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برشلونة يودع راكيتيتش

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي برشلونة عن توصله إلى اتفاق يقضي بانتقال لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش لفريق إشبيلية.

وذكر النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أمس أن إشبيلية سيدفع مبلغ 5ر1 مليون يورو بالإضافة إلى 9 ملايين أخرى كإضافات لضم راكيتيتش.

وأضاف برشلونة أن اليوم سيشهد عقد مؤتمر صحفي لوداع راكيتيتش، حيث سيوجد النجم الكرواتي في ملعب كامب نو للمرة الأخيرة قبل الرحيل إلى إشبيلية.

وسبق لراكيتيتش اللعب لإشبيلية في الفترة ما بين عامي 2011 و2014.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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