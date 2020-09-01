الهلال يرفض تتويجه أمام الشباب وإدواردو يطلب العودة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينتظر أن تخاطب إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين، مطالبة بتأجيل تتويج الفريق الأول لكرة القدم بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في مباراته أمام الشباب على ملعبه بجامعة الملك سعود بالرياض ضمن الجولة الأخيرة.

وكان الهلال حسم اللقب للمرة الـ16 عقب فوزه في الجولة الماضية على فريق الحزم 4-1 ليسجل رقما قياسيا بين الفرق السعودية وبفارق 50% عن أقرب منافسيه فريق الاتحاد.

وتهدف إدارة الهلال من تقديمها طلب تأجيل التتويج، إلى الاحتفال بالبطولة مع أول عودة للجماهير في أول مباراة يخوضها الفريق بعد أن يتم رفع الحظر عن دخول الجماهير إلى الملاعب الرياضية.

من جهتها، ستناقش رابطة دوري المحترفين طلب الهلال علما أن تأجيل التتويج يعني دخوله ضمن النسخة المقبلة للدوري.

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على الصعيد نفسه، طلب المحترف السابق بفريق الهلال والمنتقل حديثا إلى فريق شباب الأهلي دبي، البرازيلي كارلوس إدواردو من إدارة ناديه، السماح له بالعودة إلى الرياض للمشاركة مع زملائه في احتفالية التتويج حال تنظيمها في الجولة الـ30 الأخيرة من الدوري.

من ناحية ثانية، اهتم الإعلام البيروفي بتتويج اللاعب البيروفي أندري كاريلو مع الهلال بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتصدر كاريلو الصفحات الرئيسية في صحف بلاده.

وكتبت إحدى الصحف أن المال لم يكن وحده سببا في بقاء كاريلو مع الهلال، وإنما هناك أسباب أخرى منها الارتياح النفسي الكبير الذي حصل عليه اللاعب بالنادي، وكذلك الاهتمام والرعاية التي يجدها هو وأسرته في العاصمة الرياض.