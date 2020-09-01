الكشف عن كرة مونديال اليد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الاتحاد الدولي لكرة اليد أمس عن الشكل النهائي للكرة الرسمية لبطولة العالم التي ستقام في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل. ونشر الاتحاد الدولي عبر صفحته الرسمية في فيس بوك «شكل كرة البطولة بتصميم فريد ومتميز يكرم فيه الثقافة المصرية». وتتميز كرة البطولة بتصميم يتضمن ألوان العلم المصري وبعض الكتابة الهيروغليفية التي ترمز إلى العصر الفرعوني المصري. يذكر أن هذه البطولة ستشهد للمرة الأولى مشاركة 32 منتخبا.

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