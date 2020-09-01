اختتام منتدى اللاعبين الدولي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت اللجنة الأولمبية السعودية ممثلة بلجنة اللاعبين على مدار يومين، منتدى اللاعبين الدولي الأول من نوعه بمشاركة شخصيات رياضية محلية وعالمية بارزة. وأقيمت الندوة عن بعد عبر شبكة الانترنت بسبب تفشي فيروس كورونا، وحصدت أكثر من 10 آلاف مشاهدة. وقال وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي «لجنة اللاعبين لجنة مستقلة ولها طبيعة عمل مختلفة، وهي المعنية بإيصال مشكلات جميع الرياضيين السعوديين». وحث جميع اللاعبين على الاستمرار في التدريبات، مؤكدا أن الموهبة وحدها لا تكفي، بل يجب أن تصقل من خلال الممارسة والتعلم من الخصوم.

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