لاعب سابق يساعد كومان في تدريب برشلونة

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وذكر الموقع الرسمي لبرشلونة أمس أن ألفريد شرويدر سيكون المدرب المساعد لكومان، فيما سيتولى لاعب الفريق السابق، السويدي هنريك لارسون مهمة المدرب المساعد الثاني، كما يوجد كل من ألبرت روكا ودانيل روميرو وخاومي بارترا كمدربي لياقة، فيما يتولى خوزي رامون دي لا فونتي مهمة تدريب حراس المرمى.
وكان كومان تولى مهمة تدريب برشلونة لمدة موسمين، خلفا لكيكي سيتين الذي تمت إقالته عقب الهزيمة المذلة 2 - 8 أمام بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.
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