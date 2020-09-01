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لاعب سابق يساعد كومان في تدريب برشلونة

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- بواسطة أيمن الوشواش - كشف نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عن هوية أعضاء الجهاز الفني المساعد لرونالد كومان، وذلك بعد ظهورهم أمس الأول في أول مران يقوده المدير الفني الهولندي للفريق.

وذكر الموقع الرسمي لبرشلونة أمس أن ألفريد شرويدر سيكون المدرب المساعد لكومان، فيما سيتولى لاعب الفريق السابق، السويدي هنريك لارسون مهمة المدرب المساعد الثاني، كما يوجد كل من ألبرت روكا ودانيل روميرو وخاومي بارترا كمدربي لياقة، فيما يتولى خوزي رامون دي لا فونتي مهمة تدريب حراس المرمى.

وكان كومان تولى مهمة تدريب برشلونة لمدة موسمين، خلفا لكيكي سيتين الذي تمت إقالته عقب الهزيمة المذلة 2 - 8 أمام بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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