شكرا لقرائتكم خبر لاعب سابق يساعد كومان في تدريب برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عن هوية أعضاء الجهاز الفني المساعد لرونالد كومان، وذلك بعد ظهورهم أمس الأول في أول مران يقوده المدير الفني الهولندي للفريق.

وذكر الموقع الرسمي لبرشلونة أمس أن ألفريد شرويدر سيكون المدرب المساعد لكومان، فيما سيتولى لاعب الفريق السابق، السويدي هنريك لارسون مهمة المدرب المساعد الثاني، كما يوجد كل من ألبرت روكا ودانيل روميرو وخاومي بارترا كمدربي لياقة، فيما يتولى خوزي رامون دي لا فونتي مهمة تدريب حراس المرمى.

وكان كومان تولى مهمة تدريب برشلونة لمدة موسمين، خلفا لكيكي سيتين الذي تمت إقالته عقب الهزيمة المذلة 2 - 8 أمام بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.